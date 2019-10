Los funcionarios del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional procedieron a incautar un rodado que estaba siendo manejado por el chofer Arsenio Portillo, quien optó primeramente por cerrar la puerta y retener por unos minutos a unos 10 pasajeros.

Al verse completamente acorralado, el conductor dejó ir a los ciudadanos que estaban dentro de la unidad de la Empresa 29 de Setiembre (Línea 18-Roja), pero se encadenó al volante y tiró la llave, de modo a evitar que sea llevado su ómnibus.

“Me salió la Policía y tuve que parar el camión. Me golpearon y me sentí mal. Tengo un problemita”, dijo a Telefuturo el chofer y aseguró tener los documentos necesarios para poder circular su unidad de transporte público. En otro momento justificó que si no trabaja, su familia no va a poder comer en el día.

Los demás compañeros fueron hasta el sitio para manifestarse e impedir que el rodado vaya a parar al corralón. César Martínez, abogado de la Empresa 29 de Setiembre, aseguró que esa firma transportista cuenta aún con una medida cautelar que permite sacar sus unidades en circulación, pero aseguró que el vehículo de Portillo no estaba trabajando en ese momento, sino que supuestamente iba a una manifestación, siendo que en realidad estaba volviendo a su parada.

Un caótico tráfico se genera en estos momentos sobre Acceso Sur.