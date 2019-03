La Fiscalía confirmó que los médicos forenses constataron casi una docena de pinchazos y una sustancia viscosa en los glúteos de la joven Gloria Angélica Calonga, quien falleció durante un tratamiento estético en Pedro Juan Caballero. La kinesiologa Danilda Victoria Ruiz Díaz remarcó que la paciente se desmayó antes de aplicarse vitamina C, aunque la madre de la fallecida aseguró que en realidad iba a inyectarse colágeno.

La fiscala Nadine Portillo mencionó que hace dos meses Gloria Angélica Calonga (24) se había aplicado vitamina C con la promesa de que sus glúteos se agrandarían, pero que la misma no quedó conforme con los resultados y volvió marcar otra cita con la kinesióloga y fisioterapeuta Danilda Victoria Ruiz Díaz (actualmente detenida en la Comisaría de Mujeres en PJC) para inyectarse colágeno en esa oportunidad.

“La madre de la mujer dijo que tenía que aplicarse colágeno, ya no vitamina C (como alegó Ruiz Diaz), para verificar las versiones de la profesional y la familia de la fallecida estamos investigando y examinando el cadáver”, expresó en charla con la 970 AM.

La kinesiologa investigada vive en Fernando de la Mora y va cada tanto a Pedro Juan Caballero para hacer los tratamientos estéticos a domicilio, según comentó la agente fiscal. Ayer, fue hasta la casa de la fallecida y allí la paciente convulsionó y desvaneció. Primeramente, la encargada del procedimiento alegó que no le llegó a aplicar ninguna sustancia, pero posteriormente cambió su versión y dijo que solo colocó un anestésico.

Portillo mencionó que los médicos que inspeccionaron el cuerpo constaron que presentaba entre 10 a 11 picazones de agujas en los glúteos y que al hacer cortes salía un líquido muy espeso. “Al hacer la incisión era increíble cómo saltaba el líquido, era algo viscoso, aceitoso. Algo se le aplicó porque a simple vista se ve. El médico dijo que el anestésico no tiene esta consistencia. Nosotros ya derivamos la sustancia al laboratorio”, refirió.

La representante del Ministerio Público señaló que los forenses manejan de manera preliminar que la causa de muerte se habría dado por el anestésico, que pudo llegar al torrente sanguíneo, o por la sustancia que se le inyectó en los glúteos y que habría obstruido alguna arteria.

Para la investigadora, la sospecha que cobra ahora más fuerza es que en realidad la kinesióloga aplicó colágeno, ya que la propia investigada ofrecía este servicio a través de sus redes sociales. “Publicaba que se aplicaba un anestésico para luego colágeno en los glúteos y que era un procedimiento muy sencillo”, acotó.

La fiscala mencionó que tras saber la causa de la muerte, se abocará a indagar si Danilda Victoria Ruiz Díaz posee registros de Salud Pública o certificados que la habiliten a ejercer los procedimientos estéticos. “Yo estoy manejando hasta el momento el tipo penal de homicidio culposo”, refirió, aunque la calificación podría cambiar si constata que la mujer ejercía de manera irregular.

Sobre Gloria Angélica Calonga (fallecida), la agente mencionó a radio Monumental que “era una chica muy linda, con un cuerpo muy armónico, pero buscaba mejorar eso”.