El abogado Marcos Estigarribia, defensor de la empresaria Dalia López, indicó que no corresponde que su clienta sea declarada en rebeldía, argumentando de que la misma se puso a disposición de la Fiscalía mediante sus representantes, porque no podía comparecer ante la enfermedad que la aqueja. Ahondó que solicitará una junta médica para demostrar que tiene problemas de salud.

En charla con la radio 650 AM, el letrado indicó que la mujer contrató los servicios de unos gestores para los documentos. “Sé quiénes son pero de forma personal no quiero adelantar sus identidades para no entorpecer la investigación fiscal”, agregó.

El representante legal de la empresaria imputada contó que el lunes contactó con los gestores. “Les pregunté si van a presentarse para decir la verdad y me manifestaron que si, que ellos no tienen nada que esconder porque actuaron de buena fe, pero que dentro de las instituciones comenzaron a torcerse lo que ellos iniciaron”, agregó.

“Ellos deben estar protegidos, inclusive mi cliente teme por su vida porque hay una estructura mafiosa corrupta empotrada dentro del Estado. Tenemos miedo. Si la señora Dalia se presenta, va a ir a estar a disposición de las autoridades que están metidas hasta el cogote en la producción de estos documentos”, lanzó.

Estigarribia no quiso dar nombres pero expresó su extrañeza por al sorpresiva renuncia del asesor ad honorem del Ministerio del Interior, Rubén Melgarejo Lanzoni. “Si no tiene que nada que ver, por qué renuncia. Renunció el sábado 3, sin que haya saltado su nombre en las redes sociales, tal como saltó ayer. También Alexis Penayo (ex Migraciones) debe dar explicaciones”, arremetió.

El abogado indicó que los gestores podrían presentarse este martes y que comenzarán a cantar. “Los gestores van a destapar la olla. Van a dar (los nombres) de quiénes son los responsables. Hasta a ellos se les engañó. Ellos en todo momento estaban cumpliendo con los requisitos formales. Cumplieron incluso con el depósito legal para el inicio de los trámites de la documentación”, argumentó.

Dalia López fue imputada por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal.