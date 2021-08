La doctora Fátima Ovando, jefa de Control de Infecciones Intrahospitalarias de Clínicas, reportó que el área de consultorio ambulatorio de Contingencia Respiratoria atiende al día alrededor de 50 a 60 pacientes, comparado con meses anteriores cuando se registraban entre 120 a 150 atenciones por día.

Asimismo se observa una disminución en la cantidad de pacientes internados. Actualmente todas las internaciones por cuadros respiratorios se concentran en el bloque B de Contingencia Respiratoria, que cuenta con 20 camas. Las demás salas de contingencia habilitadas en otros servicios y áreas del hospital fueron liberadas por la disminución de los casos covid, quedando para las patologías polivalentes.

“No tenemos ningún paciente internado en sillas. Hace varias semanas que estamos sin pacientes en pasillos, se internan a todos en sala (en el Bloque B), no como meses atrás donde se internaban pacientes en pasillos, aguardando días por un lugar en sala. De los internados al presente, 10 pacientes son covid positivos y 10 en espera de resultados, o sospechosos. Asimismo hemos deshabilitados todas las otras áreas del hospital reestructurados para pacientes con covid y en estos momentos ya todas esas áreas son polivalentes”, destacó.

Indicó que las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Contingencias Respiratoria sin embargo, se mantienen 100% ocupadas por pacientes poscovid-19, que llevan mucho tiempo internados y que precisan seguir en la unidad. El promedio de pacientes nuevos positivos de Covid es de uno a dos por día en la terapia intensiva.

En cuanto al área pediátrica, dijo que en este momento no se tienen ningún paciente positivo, ni con sospecha, ni internado.

Inmunidad

La Dra. Ovando refirió que el descenso de casos se esté dando principalmente por la inmunidad natural, atendiendo a que gran parte de la población ha contraído el virus, así como otra parte ha recibido la inmunización contra el covid, que no previene la enfermedad, pero hace que sea leve o asintomática, inclusive.

En relación a las vacunas, la profesional indicó que son eficaces contra la variante Delta y otras complejidades, porque en su esencia las vacunas sirven para diferentes variedades de la enfermedad y tiene una cierta efectividad no despreciable.

Circulación de la variante Delta

La jefa del Departamento de Control de Infecciones indicó que la circulación de la variante Delta es un hecho en nuestro país. Explicó que se debe estar preparado para una tercera ola, sobre todo porque se ve con mucha preocupación que las personas vacunadas no siguen con las medidas sanitarias. Esta variante es mucho más contagiosa, aunque no más grave. Cuantos más contagios se tengan, el porcentaje de mortalidad y de letalidad aumentará, si no se toman las medidas de precaución.

“Tenemos que recordar que todavía no estamos al nivel de si vamos a dejar las mascarillas, tenemos que seguir cuidándonos, nadie dice que no podamos salir a distraernos, pero a pesar de estar vacunados hay que mantener todavía las medidas de prevención del contagio sobre todo con el uso de las mascarillas”, recomendó finalmente.