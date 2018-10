El proceso traumático que de por sí implica un tratamiento contra el cáncer de mama entre sesiones de quimioterapia, radioterapia y la mastectomía debería concluir y considerarlo completo con la reconstrucción mamaria, ya que este último paso permite, en la mayoría de los casos, la recuperación de la autoestima de la paciente y esta a su vez impacta directamente en la pronta reinserción de esta en sus espacios cotidianos ya sea laboral, familiar y de pareja.

“Los senos son un símbolo de feminidad de la mujer y por ello es sumamente importante la reconstrucción mamaria”, afirma el doctor Derliz Mussi, cirujano plástico. Citó estudios científicos que demuestran que el cáncer de mama en sí como patología es dramática para la mujer y genera una serie de trastornos a nivel sicológicos y gran parte del trauma está relacionado con la amputación de una o ambas mamas.

“Al ser una situación que más produce un trauma en la mujer requiere de un enfoque multidisciplinario y dar la importancia a que la mujer al iniciar su tratamiento contra el cáncer sepa que va a terminar con una reconstrucción mamaria”, señala.

Tanto es así que a nivel mundial y por recomendación de la OMS el tratamiento del cáncer de mama termina una vez que la paciente está con los senos reconstruidos porque eso le devuelve la autoestima y así logra posicionarse con el mismo vigor en su día a día como antes de la enfermedad.

Mussi destaca en este sentido el papel que cumple la familia en todo el proceso ya que muchas veces es la que cuestiona a la mujer la decisión de reconstruirse los senos y le dicen: ‘mirá, ya te salvaste del cáncer, no es necesario eso’ lo que implica una falta de empatía con la paciente que padeció cáncer.

“Muchas veces no nos imaginamos lo importante que es para esa mujer sentirse a gusto con su cuerpo y continuar y hablamos también de que cada vez se detectan casos en pacientes mucho más jóvenes”, agregó.

Si bien hay casos de mujeres que aseguran no necesitar una reconstrucción, el cúmulo de pacientes sí requiere de este paso así como de apoyo sicológico para retomar su vida y esta es una situación que debe ser respetada, señala el profesional.

“La principal intención de la reconstrucción es devolverle la salud a la mujer, no es un tema banal sino que esta ligado a la imagen y muchas de las pacientes optan por la cirugía luego de no haber logrado comodidad con las prótesis externas, andan preocupadas de si se les caerá o no y no disfrutan de sus actividades sociales y van reduciendo el círculo en el que se desenvuelven”, agregó.

Las cifras de reconstrucción mamarias a nivel mundial siguen siendo bajas y solo el 6% de las mujeres que superaron un cáncer se realizaron la cirugía. Paraguay está muy por debajo de ese porcentaje y en ese sentido, Mussi insiste en que el entorno ya sea familiar o la pareja deben empatizar con la paciente y ayudarla a que recupere su imagen anterior al cáncer.

“Todavía hay mucho preconcepto y solo se le llama estética y no es solo eso es ayudarles a las mujeres a que se sientan completas y no creer que porque superó la parte más difícil de la enfermedad está todo resuelto, es volver de a poco a sus espacios como el laboral y sus quehaceres cotidianos”, puntualizó.

Tipos de reconstrucción

Existen dos grandes grupos de reconstrucción con tejidos autólogos que es con partes del propio cuerpo de la paciente ya sea en piel, grasa y músculo y el otro tipo es con las prótesis. “Básicamente cada cirugía tiene su indicación y hoy en día el Gold Star es la reconstrucción con tejidos autólogos sobre todo con la piel del abdomen que es una textura mucho más parecida a la mama, y la satisfacción es visual y al tacto para la paciente”, destaca.

De igual manera, la reconstrucción con prótesis se sigue utilizando sobre todo en mujeres que no tienen la posibilidad física de hacerlo con tejido autólogo o prefieren una cirugía más corta o también en el caso de pacientes que recibieron radioterapia, no se recomienda ya que la radioterapia deja el tejido poco elástico y puede presentar complicaciones.

“En pacientes que recibieron irradiación es preferible optar por una reconstrucción con tejidos autólogos no solo con la piel del abdomen, también se utiliza la grasa y el músculo abdominal”, explicó Mussi.

La recuperación es relativa y depende de cada paciente y el tipo de intervención a la que optó. Las cirugías con prótesis son más rápidas pero se espera más tiempo para cicatrizar la mama y puede haber más de una cirugía. Sin embargo, con le tejido autólogo al principio, el posoperatorio puede ser más largo pero tiene menos número de intervenciones.

Como mínimo pueden ser dos o tres para reparar; primero, el volumen y surcos; después viene la cicatrización y por último, se colocan los pezones. Sobre las creencias de que luego de una reconstrucción puede haber interferencias a la hora de los chequeos, Mussi aclara que tal cosa no ocurre.

En el sistema de salud, solo el IPS ofrece la cirugía reconstructiva mamaria a las aseguradas que superaron un cáncer y en el sector público este tipo de intervención no forman parte de los servicios que ofrecen los centros dependientes del MSP.