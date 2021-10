Los comerciantes de Pedro Juan Caballero no están a favor del proyecto para militarizar por 60 días el departamento de Amambay ante la ola de criminalidad.

Víctor Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de PJC, expresó su completo rechazo a la iniciativa legislativa que pretende decretar estado de excepción en el departamento de Amambay por un plazo de 60 días.

“Si bien no estamos pasando por un buen momento, no queremos una medida parche, queremos una solución definitiva. Ya tuvimos experiencia y esto no resulta. Queremos proyectos de corto, mediano y largo plazo. Que se elimine la corrupción y las instituciones hagan su trabajo”, esgrimió.

En entrevista con la radio 650 AM, Barreto aseguró que implementar por 60 días una militarización “va a fundir la economía”, siendo que ahora recién están recuperándose del duro impacto que ocasionó la pandemia.

“La semana pasada nos reunimos con las autoridades y se conformó la comisión de seguridad ciudadana, esa fue la idea que nos vendieron, ahí íbamos a ver las soluciones pero ahora un senador (Blas Llano) desde su oficina quiere decretar esto (el estado de excepción), que lo único que hará es atajar a personas de bien y molestar a las personas que visitan los comercios”, cuestionó por último.