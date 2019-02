El Crio. Víctor Ortiz, jefe de la Comisaría 3ª Central de Luque, reconoció que en sus 30 años de servicio es la primera vez que aprehenden a niños por el robo de vehículos.

Durante un recorrido camino a Areguá divisaron un vehículo de la marca Hyundai, un tanto inclinado sobre la cuneta y pensaron que el caso se trataba de un accidente de tránsito, sin embargo, grande fue la sorpresa cuando hallaron a niños de 12, 13 y 16 años en el interior.

“No pudieron justificar de quién era, primeramente no decían nada, no aportaban nada, tenían los colores característicos de menores que duermen en la calle e inhalan cola de zapatero”, comentó Ortiz en entrevista con la Mil AM.

Al verificar el chasis no se detectó ninguna denuncia de robo, ya que el propietario ni siquiera se había enterado todavía del hecho y se percató de la desaparición recién cuando los agentes se lo reportaron.

En poder de los niños también hallaron la llave de un Suzuki y se presume que la persona adulta que los acompañaba y conducía el rodado, los abandonó allí. Los aprehendidos tampoco delataron al cuarto participante y no dieron ninguna pista sobre el mismo.

La presunción de la Policía es que los niños, liderados por un mayor de edad, perpetraron un robo domiciliario entre las 2:30 y 3:00 de esta madrugada. Además de sustraer algunos objetos se apoderaron del auto, abrieron el portón y se marcharon.