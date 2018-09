Canciller evalúa qué hacer con su cargo en la ANR

El ministro de Relacio­nes Exteriores Luis Alberto Castiglioni indicó que no estaría violando la ley de servicio diplomático al desempeñarse a la vez como vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. No obstante, dijo que evalúa renunciar al cargo político por no tener tiempo suficiente.