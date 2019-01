Portales digitales hablan de que Fernando Martínez Vela se trata de un “fugitivo de lujo” acostumbrado a vivir en hoteles 5 estrellas, con habitaciones que rondan los 1.500 euros por noche. “Organiza fiestas y cruceros, y mientras distribuye la droga para los clanes que están en guerra por conquistar los puntos de venta”, señala uno de los informes acerca del supuesto empresario.

El nombre del empresario siempre estuvo ligado a negocios del fútbol, pero su ‘ambición’ lo llevó a incluso -conforme a las publicaciones- a tener conexiones con la camorra napolitana y otras organizaciones criminales. El mismo contaría actualmente con un pedido de extradición a España, por lo que su radio de acción siempre está entre Rusia y Ucrania.

En sus inicios había asesorado a jugadores, y versiones sostienen que llevaba a los mismos a fiestas organizadas por el mundo personas acusadas de estar en el mundo narco. Según los investigadores, sus propiedades están evaluadas en 10 millones de euros.

Los investigadores también lo relacionan con conocidos traficantes de armas que operan en Odessa y otros clanes criminales de la ciudad ucraniana.

Otro de los informes, señala que Martínez Vela está relacionado a amaños de partidos para obtener beneficios de algunas casas de apuestas, especialmente de China.

“La principal actividad de este grupo es identificar a clubes de fútbol y federaciones del mismo deporte con problemas financieros, infiltrarse en ellos a través de benefactores y proporcionarles donaciones e invertir en ellos”, reza una de las explicaciones de las fuerzas policiales europeas.

El audio que se escucha a Fernando Martinez Vela, en el que amenaza a la familia Chilavert, pinta al mismo en cuerpo entero: “Que sea la última vez que a mí me llama alguien de un consulado en referencia a la familia Chilavert porque o si no arreglamos de otra forma que ni la Policía puede parar. No vuelva jamás en la vida a molestar a la gente que está aquí o yo personalmente le corto la cabeza a los que están aquí (Marciano Rolando e Ivan Chilavert). Le estoy amenazando, ¿le queda claro?”, se oye al ahora sindicado como la cabeza del grupo que ‘raptó’ a los Chilavert.