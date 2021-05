“Yacyreta entregó ayer la documentación a la Contraloría y este hecho marca un antes y un después en la gastada discusión sobre la independencia o autonomía de estos entes al control de Estado. Queda claro que Itaipú y Yacyreta son patrimonio del país y por ende son auditables. La forma más rápida y menos tediosa de lograr la apertura de Itaipú al control es mediante la orden del presidente Mario Abdo, para no dar tantas vueltas con la Justicia, por eso exijo al presidente que abogue por la transparencia y darle un corte definitivo a este tema”, señaló.

Kemper dijo que las binacionales no son intocables ni un súper poder independiente al Paraguay: “eso hay que entender, las binacionales son de todos los paraguayos y por ende necesitamos saber cómo se gastó el dinero. El presidente Mario Abdo debe ser el primero en abroquelarse del lado de la transparencia. Sólo debe dar la orden y listo, no más vueltas al asunto”.

El legislador señaló que, de un tiempo a esta parte, y más aún con la pandemia, la ciudadanía entendió que los fondos sociales son de todos los paraguayos y no una caja chica de la clase política para utilizar a su antojo.

“Si los Congresos de anteriores periodos no pedían transparencia y rendición de cuentas es una cuestión pasada, hoy, ahora, los que llegamos a la política a ocupar cargos electivos, vinimos con la idea de transparentar y vamos a exigir eso. La ciudadanía antes miraba desde lejos como se usaba el dinero de las binacionales y no decía nada, pero poco a poco se fue dando cuenta que ese dinero es de todos, más aún con la pandemia y las necesidades, por lo que nuestro propósito es auditar los fondos sociales. Esta no es una cuestión política, es una cuestión de respeto a la gente y de rendición de cuentas”, manifestó.

Al mismo tiempo, recordó que presentó, junto a su colega Blas Llano, cuatro pedidos de informes a las binacionales, que serán tratados este jueves en la sesión del Senado.