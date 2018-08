A continuación su carta de réplica

Por derecho propio me dirijo a ustedes y a quienes corresponda para: Solicitar mi derecho a réplica en su medio de comunicación, respecto a la publicación falsa de su diario en la cual pretenden incriminarme, dañando gravemente mi honor, mi dignidad, mi reputación y prestigio profesional; mencionando para lo que hubiere lugar, que publicar y difundir informaciones falsas constituye un delito tipificado y sancionado en el código penal paraguayo.

Tales publicacione que contienen informaciones maliciosas y falsas sobre mi persona, las niego rotunda y categóricamente, alegando a mi faor que la mismas han sido expuestas con total irresponsabilidad. Al respecto, en uso de mis derechos consagrados en la Constitución nacional, vengo a manifestar cuanto sigue:

Que como toda ciudadana, profesional, madre de familia, líder social, artista y por sobre todo, mujer paraguaya, ejerzo mi derecho a postularme a cualquier cargo público, en igualdad de condiciones, teniendo la idoneidad suficiente, condición que he demostrado en los cargos que he venido ocupando y que he evidenciado a través de los grandes logros obtenidos en favor de la educación musical y la cultura del país, logros valorados y reconocidos por toda la comunidad educativa.

Que mi actual perfil profesional es producto de mi formación contínua en servicio, es decir a la par del trabajo que realizo, me capacito y actualizo constantemente.

Cito a continuación las titulaciones que avalan mi perfil profesional.

● MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA

● ABOGADA (UNA-ASUNCIÓN,PARAGUAY)

● ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA SUPERIOR UNIVERSITARIA

● LICENCIADA EN ARTES MUSICALES CON ORIENTACIÓN EN VIOLÍN (EGRESADA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES DE BUENOS AIRES-ARGENTINA CON LA

DISTINCIÓN HONORÍFICA MÁXIMA “SUMMA CUM LAUDE”)

● PROFESORA SUPERIOR DE VIOLÍN (EGRESADA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE

MÚSICA CON MEDALLA DE ORO OTORGADA POR EL CONGRESO NACIONAL Y

MEDALLA DE ORO OTORGADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS-MEC-)

● PROFESORA SUPERIOR DE LENGUAJE MUSICAL

● PROFESORA ELEMENTAL DE CANTO LÍRICO

● PROFESORA ELEMENTAL DE VIOLÍN

● CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

● ADEMÁS DE OTROS DIPLOMADOS:

_ “GERENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR PÚBLICO”

_”GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”

_”GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS”, ENTRE OTROS MÚLTIPLES

CURSOS Y TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES.

Que reitero una vez más, que el motivo por el que aparezco en la única imágen del evento social, donde supuestamete participó un político liberal, responde a que asistí en mi carácter de músico profesional y que en esa ocasión, culminada mi presentación, me retiré del lugar, y que en consecuencia lo que pudo haber acontecido después, no me costa, por tanto niego rotundamente cualquier vinculación que no sea específicamente la referida a mi desempeño profesional artístico.

Que niego categóricamente poseer antecedentes de planillerismo, y por el contrario es de público conocimiento que tras investigaciones impulsadas por mi gestión, se han destituído a varios planilleros, recuperando de esta manera rubros que pertenecer a la institución estatal, así también se han reincorporado otros talentos humanos cuyos rubros se encontraban fuera de la institución y que actualmente se encuentran cumpliendo funciones en su institución de origen en observancia de sus obligaciones.

Que el salario que percibo corresponde plenamente al cargo y las funcoones en las que actualmente me desempeño, sin transgredir ninguna normativa que las regule. Que en relación al cargo de directora del Conservatorio de la Universidad nacional de Pilar, actualmente me encuentro con permiso, el cual me fue otorgado conforme a las normativas previstas y el estatuto vigente de dicha institución

Que mi desempeño como docente catedrática del Conservatorio Nacional de Música con una actividad de nombramiento de 18 años en el Ministerio de Educación y Ciencias, y que además estoy escalafonada en la carrera docente, por méritos plenos, según lo estipulado en la carrera docente en cuanto a certificación profesional, con le perfil correspondiente en este punto menciono:

Que todo cargo docente, por ley, es compatible con cualquier otro cargo público, que todas mis declaraciones ante los medios de comunicación que refutan publicaciones difamatorias han sido siempre veraces, remitiéndome a las pruebas en todo momento.

Que el cargo de directoria de Conservatorio Nacional de Musica, el cual ocupo hace dos años no me ha sido otorgado por “padrinos del Partiro Liberal”. Refuto este punto debido a que tengo una militancia política dentro del Partido Colorado, habiendo ocupado un cargo partidario tras haber sido electa autoridad de la ANR por votación popular en mi comunidad como miembro convencional titular en el anterior período.

Que las denuncias presentadas en mi contra sobre supuestas irregularidades siempre se han realizado de forma irresponsable, sin siquiera identificarse los autores y sin arrimar pruebas, convirtiéndome en víctima de personas inescrupulosas que intentan perjudicarme.

Por todo lo expuesto, realizado el descargo correspondiente sobre las gravísimas publicaciones falsas difundidas en su medio contra mi persona, solicito se publique integramente este escrito, amapara en mis derechos constitucionales; y reservándome además el derecho de acudir a instancias judiciales a fin de procurar el cumplimiento de las sanciones previstas en el código penal, solicitando por último sean retiradas de su medio todas las publicaciones que se ajusten a la tipificación de los delitos establecidos en los artículos 150, 151 Y 152 DEL C.P.P que se ajusten a la tipificación de los delitos establecidos en los artículos difundidas sobre mi persona a lo largo del tiempo.