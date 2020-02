Roberto González, presidente del Consejo de la Magistratura, mencionó en conferencia de prensa que el pleno analizó el caso de los candidatos a ministro de la Corte, Óscar Rodríguez Kennedy y Rubén Darío Romero, quienes aparecen en un video hablando durante el examen de conocimientos.

Si bien calificó que fue una actuación inapropiada, no se labró acta de lo ocurrido en su momento y tampoco se constató si se pasaron las respuestas. Es por ello que ambos letrados continúan en carrera, hasta que el proceso llegue a la evaluación integral para la elaboración de los ternados.

“El pleno del Consejo decidió llevar adelante el proceso, recién en la tercera etapa se tomarán medidas al respecto. Este proceso consta de varias etapas, en la evaluación integral, el Consejo valorará convenientemente la conducta de estos postulantes. No se pudo determinar si hubo intercambio de información sobre el examen, solo de palabras, no se puede asegurar si fue un intento de fraude o no, pero sí fue una conducta inapropiada a la hora del examen“, indicó.

González aclaró que esta decisión se adopta porque el reglamento establece que al evidenciarse un intento de fraude o un fraude propiamente, se deberá labrar acta de lo acontecido y luego resolver. Y en este caso no se labró acta, porque pasó desapercibido por la brevedad de la conversación, entonces no se puede tomar una determinación.

Lamentó que el proceso de selección se vio ensombrecido por este episodio. “Nos llevamos la sorpresa con la viralización de este video”, reconoció.