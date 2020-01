La doctora Natalia Cazal, jefa del departamento de Hemocentro de Clínicas, manifestó que existe un desabastecimiento y que están desesperados. “Queremos culpar al dengue de la ausencia de donantes de sangre, no queremos pensar que a la gente no le importa el resto”, comentó a la 730 AM.

La profesional señaló que se puede donar sangre en cualquier hospital, no solamente en Clínicas o en el Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA). Aseguró que un donante puede llegar a salvar hasta a tres personas y que los requisitos para la donación son mínimos.

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas funciona de 6:15 a 17:00, mientras que el horario de atención del Censsa es de 6:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 7:00 a 17:00 hs los fines de semana y feriados. El único documento que debe ser presentado es la cédula de identidad.

Una vez realizado el registro, se procederá a realizar una entrevista para saber si la persona cumple con todos los requisitos para la donación y se completará un formulario con los datos del donante.

Cada hospital o sanatorio posee un banco de sangre propio a los que uno puede acercarse a donar voluntariamente sin que haya un pedido específico. Se recomienda averiguar los días y horarios de atención antes de ir.

REQUISITOS PARA SER DONANTE

Pueden donar todas las personas de 18 a 65 años y con un peso mínimo de 55 kg. Las mujeres pueden donar cada cuatro meses y los hombres pueden hacerlo trimestralmente.

Las personas que tengan tatuajes o piercings pueden donar, siempre y cuando haya transcurrido un año de la realización de los mismos.

Otro de los requisitos importantes es no estar resfriado, con fiebre, diarrea o presentar heridas no cicatrizadas. El donante no debe haber ingerido bebidas alcohólicas 12 horas antes de realizar la donación o haber fumado 2 horas antes.

Se recomienda haber dormido bien la noche anterior y no haber realizado ejercicios antes de la extracción. Por otro lado, aconsejan no acudir en ayunas y comer algo ligero antes de donar.

La menstruación y la ingesta de anticonceptivos no es impedimento para donar.

QUIÉNES NO PUEDEN DONAR

Las personas que sean portadoras de enfermedades infectocontagiosas (sífilis, VIH, Mal de Chagas, Hepatitis B o C) no pueden ser donantes. Sin embargo, quienes hayan tenido hepatitis antes de los 12 años, no están impedidos de donar.

Tampoco pueden ser donantes las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni los usuarios de drogas inyectables.

CUIDADOS POST-DONACIÓN

Luego de donar sangre es necesario mantenerse en reposo por un periodo de 10 a 15 minutos.

Los médicos recomiendan esperar por lo menos una hora antes de conducir en trayectos cortos y dos horas para viajes más largos. También aconsejan no hacer ejercicios físicos en las doce horas siguientes a la donación ni levantar peso con el brazo utilizado para donar.

Se sugiere no fumar en las dos horas posteriores a la extracción de sangre. Sentirse mareado después de donar sangre es un problema poco frecuente y que puede prevenirse con una buena ingesta de líquidos antes de la extracción.