El Ministerio de Salud elaboró una serie de respuestas sobre los cuestionamientos más frecuentes que se realizan en cuanto a la vacunación que son las siguientes:

* ¿Cuál es el intervalo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer?

El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 21 días.

* Perdí mi tarjeta de vacunación ¿Qué puedo hacer?

Opción 1: Puede acceder al carnet digital de vacunación, a través de la identidad electrónica del Portal Paraguay. Conozca los detalles del procedimiento aquí: https://www.mspbs.gov.py/libreta-vacunacion-digital.html;

Opción 2: Para verificar los datos de vacunación, puede acceder al registro de vacunación: https://www.vacunate.gov.py/index-listado-vacunados.html Ingrese su número de cédula y desplegarán los datos de fecha, número de dosis y vacuna recibida.

En caso de que todavía no se encuentre el registro, podrá enviar un correo electrónico a consultasvacunate@mspbs.gov.py Recuerde incluir todos sus datos, como su nombre y apellido, número de cédula, dirección, ciudad, teléfono.

* Perdí mi carnet de vacunación ¿Podré recibir la segunda dosis sin el carnet?

Realice alguno de los pasos siguientes para obtener la constancia de vacunación. Luego, imprima el documento.

Opción 1: Puede acceder al carnet digital de vacunación a través de la identidad electrónica del Portal Paraguay. Conozca los detalles del procedimiento aquí: https://www.mspbs.gov.py/libreta-vacunacion-digital.html;

Opción 2: Para verificar los datos de vacunación, puede acceder al registro de vacunación: https://www.vacunate.gov.py/index-listado-vacunados.html Ingrese su número de cédula y desplegarán los datos de fecha, número de dosis y vacuna recibida.

En caso de que todavía no se encuentre el registro, podrá enviar un correo electrónico a consultasvacunate@mspbs.gov.py Recuerde incluir todos sus datos como su nombre completo, número de cédula, dirección, ciudad, teléfono.

En el día correspondiente a segunda dosis, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación de Paraguay, podrá presentar su cédula de identidad en el vacunatorio donde recibió la primera dosis y el personal de salud verificará los datos. Así, podrá acceder a su segunda dosis. Solicite un nuevo carnet de vacunación con los datos completos.

* ¿Puedo hacerme un test para saber si tengo anticuerpos contra COVID-19?

No es recomendable, pues los test actuales no son específicos. En el sector privado se ofrecen estas pruebas, pero desde el Ministerio de Salud no se brinda este servicio actualmente.

* Recibí una dosis de Pfizer en otro país, ¿Cómo puedo acceder a la segunda dosis en Paraguay?

Primero, debe inscribirse en la web http://www.vacunate.gov.py , botón inscripción de ciudadanos vacunados en el extranjero. Luego, puede acercarse a cualquier vacunatorio y presentar su constancia de vacunación del país en donde haya recibido la dosis. Si se encuentra en el rango o grupo de personas que puede recibir la dosis en ese momento, de acuerdo con el plan de vacunación de Paraguay, el personal de salud le administrará la segunda dosis y constará en los registros de Salud Pública.

* ¿Puedo tomar alcohol después de vacunarme?

No existe contraindicación de alcohol luego de recibir la dosis. Sin embargo, desde la cartera sanitaria se recomienda evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

* Perdí mi cédula de identidad, ¿Cómo podré recibir mi segunda dosis?

Realice la denuncia de extravío en una comisaría. Luego, presente la denuncia en el vacunatorio y proporcione otro documento donde conste su identidad: carnet de conducir, registro profesional o similares.

En ese contexto, cabe señalar que este miércoles inicia la vacunación para los de 20 años en adelante con terminación de cédula 0 y 1.