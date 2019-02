En una sesión extraordinaria, la Cámara Baja estudiará el jueves el dictamen de intervención de la comuna esteña, pese a la salida de la intendenta Sandra McLeod, aceptada ayer.

“Independientemente a que se pueda destituir o no a la intendenta, estamos hablando de una responsabilidad personal, que presente su renuncia no significa que esté eximida de obligaciones”, explicó el presidente de la Comisión Permanente, Antonio Buzarquis en conversación con la 970 AM.

En tal sentido aclaró que la justicia tendrá que resolver si la renuncia de McLeod es lícita o no en base a la acción planteada por la oposición, que alega que la Junta sesionó de manera ilegal, al no convocar con 12 horas de anticipación.

“Si el juez decide la nulidad de la asamblea, entonces se va a plantear la destitución de la intendenta, si confirma la legitimidad, entonces se va a estudiar el informe de la interventora”, detalló el diputado.

El informe consta de 27 puntos sobre la evaluación a la gestión de Sandra McLeod, en la cual supuestamente se encontraron serios indicios de irregularidad. En tal caso, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público.

Igualmente el jueves se prevé otra extraordinaria a fin de estudiar los pedidos de desafuero de Zacarías Irún, Desirée Masi, Víctor Bogado y otros legisladores.