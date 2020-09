La Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción expresó este domingo su rechazo a los víveres del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Sus dirigentes mencionaron a Telefuturo que no pueden aceptar alimentos que provengan del grupo criminal, pese a las necesidades que tengan.

Los pobladores de Arroyito pidieron en cambio que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) les lleve la asistencia. “Vamos a aceptar de la SEN porque tenemos carencias pero no vamos a aceptar víveres del EPP. No aceptamos nada que no venga por parte del Estado”, dijo el dirigente campesino Juan Ángel.

“Le pedimos disculpas a la familia del señor Óscar Denis pero no podemos aceptar víveres de un grupo terrorista”, comentó además.

Los epepistas extorsionaron a la familia para la liberación del exvicepresidente de la República y su ayudante. Entre las condiciones figura la entrega de víveres a comunidades indígenas, pero unas 75 parcialidades ya manifestaron su rechazo. Los panfletos del EPP indican que si las comunidades rechazan los víveres, entonces se deberá buscar otras personas que sí las acepten.

Este domingo, la familia de Óscar Denis comenzó la entrega de víveres pese a no tener pruebas de vida del desaparecido.

Por otra parte, un importante grupo de indígenas anunció que hoy ingresará al monte a buscar al peón Adelio Mendoza.