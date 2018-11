El titular de la cartera del Interior, Juan Ernesto Villamayor, explicó que la intervención precisamente busca que la Cámara de Diputados decida si la intendenta se mantiene o no en el cargo, para lo cual se solicita un previo informe de Contraloría.

Para la elaboración de este trabajo el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para elevar dicho informe, para que a partir de allí los legisladores definan si aprueban o no la intervención.

“Si ya no se encuentra en el cargo, no tiene sentido la intervención, porque de todos modos -al final- la Cámara de Diputados no podría remover a alguien que no está en el cargo”, dijo Villamayor.

Señaló que a partir de ahora resta que la Contraloría haga su evaluación, pero ya no con el plazo de 90 días, sino a los efectos de precautelar los intereses patrimoniales.

En caso de que la Contraloría hallara irregularidades de responsabilidad penal pasará a manos de la Fiscalía, que se encargará de la investigación.