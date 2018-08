A las 7:05 inició la sesión solemne del Legislativo para la entrega del Bastón de Mando al titular del Congreso, Silvio Ovelar, quien encabezó el encuentro de los diputados y senadores. Estuvo presente el cuerpo diplomático, los ministros salientes y numerosos invitados. No asistieron los congresistas del Frente Guasu.

Primeramente fue designado el comité de bienvenida al entonces mandatario. Luego se dispuso un cuarto intermedio mientras se aguardaba la llegada de Horacio Cartes, quien llegó minutos luego al Congreso e hizo la entrega de la banda presidencial y el bastón de mando.

Inmediatamente se declaró otro cuarto intermedio para trasladar la sesión al escenario ubicado en el litoral del Palacio de López, donde asumirá Mario Abdo Benítez.

“Hoy me despido del cargo, con el firme compromiso de seguir trabajando incansablemente por el futuro de los paraguayos. Agradezco a todos por haberme dado el honor de ser su presidente”, manifestó el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su cuenta de Twitter. “Misión cumplida. ¡Gracias Paraguay!”, añadió.

LO QUE DEJA CARTES

Horacio Cartes entrega a Mario Abdo Bení­tez un Paraguay con una salud macroeconómica a un paso del grado de inversión, crecimiento anual promedio del 5%, inversiones récord en infraestructuras, transpa­rencia en la gestión, despegue industrial y con fuerte impulso del turismo.

El gobierno de Cartes encon­tró la fórmula para dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo económico y financiero. Esto se ve reflejado en obras de infraestructura diseminadas por toda la República (1.500 km más de rutas asfaltadas) y en muchas otras medidas palpables. Son pun­tos altos que quedan como desafíos para el gobernante entrante.

En este gobierno se dio un índice de inflación promedio anual de 3,9% y un 60% más de ingresos tri­butarios (56 billo­nes de guaraníes), así como el aumento de la recaudación aduanera en US$ 2.000 millo­nes (38% más). Igualmente, resaltan otras cifras en este quinquenio, como la recupe­ración de 364.000 millones de guaraníes por el combate a la evasión aduanera, la emisión y colocación de bonos soberanos por valor de US$ 3.410 millones (5 veces mayor demanda) y haber logrado la cifra récord de US$ 8.000 millones (a fines del 2017) de reservas interna­cionales (27% del PIB).

Para este año se prevé nueva­mente una expansión impor­tante del PIB de 4,5%, que es la mayor tasa proyectada para los países de la región. Además, las reservas internacio­nales se incremen­taron hasta US$ 8.000 millo­nes en el 2017, aproxi­madamente 27% del PIB, lo cual repre­senta un col­chón de liquidez significa­tivo para afrontar eventuales volatilidades del tipo de cam­bio colocando al Paraguay en una posición externa bastante sólida.

INDUSTRIA Y TURISMO

Las condiciones favorables de la política de Cartes y su sistema de gobierno llama­ron rápidamente la atención de los inversionistas del sec­tor industrial, un segmento que era muy necesario para el despegue de la economía. Desde la asunción de Car­tes, a nivel local se instala­ron 126 proyectos solamente de maquila, que se ubicaron en los departamentos de Alto Paraná, Central y Amambay, muchas de ellas en la fron­tera con Brasil. Las mismas emplean a más de 14.000 compatriotas de manera directa.

Por otro lado, el turismo tam­bién tuvo un impacto impor­tante en la economía nacio­nal entre el 2013 y el 2018. De acuerdo a la Dirección de Migraciones, en el 2017 ingresaron al país 1,6 millo­nes de extranjeros frente a los 609.000 que recibía el país hace cinco años. En el 2013, el total de ingresos turísticos ascendía a 272 millones de dólares, en tanto que al año 2017 superó los 619 millo­nes de dólares, lo que refleja un promedio de crecimiento superior al 20% por año frente a una media mundial del 5% de incremento.

