El director de Aeropuertos de la Dinac, Douglas Cubilla, indicó que resulta muy difícil determinar si un viajero está infectado, ya que se le permite el ingreso si cumple con el protocolo y por ello los controles no son muy estrictos en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

El director de Aeropuertos de la Dinac, Douglas Cubilla, señaló a radio 730 AM que los protocolos sanitarios que se aplican en la estación aérea del terminal aéreo Silvio Pettirossi no excluye la posibilidad de que alguien pueda contraer el virus en el lapso de un sitio a otro.

“Es muy difícil saber si alguien pasó con un positivo y que sea variante delta como ellos dicen. El viaje se hace con PCR negativo. El PCR negativo se da con de 72 horas de antelación. Durante esos tres días uno se puede contagiar. Es tratar de evitar que no se contagie nomás”, comentó.

El gobierno argentino suspendió el 90 % de los vuelos de una empresa aérea que realiza vuelos Asunción- Buenos Aires, tras la detección de la cepa Delta en la Argentina, presuntamente ingresado a través de un ciudadano paraguayo.

Al respecto, Cubilla mencionó que no hay oficialmente un reclamo del vecino país y que todos los viajeros que están en tránsito son controlados solo mediante escáneres, ya que en realidad los ciudadanos deben cumplir con el protocolo del país de origen, en el caso de Argentina es más estricto.

Por otra parte comentó que para volar a Europa se requiere del PCR negativo y del carnet de vacunación con la aplicación de las dos dosis. No supo precisar qué tipo de vacunas no se están aceptando, serían las Covaxin y Sputnik las no permitidas.