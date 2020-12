En el hotel Sheraton se lleva a cabo esta mañana la oficialización de los 180 millones de dólares de Banco Basa y Sudameris para Cementos Concepción.

“Un proyecto no es un buen proyecto si no toca lo social, si es solo ganar dinero no es un proyecto completo, por eso me complace que las localidades de Morado y Tres Cerros por primera vez tienen agua potable, están sobre el río, pero por primera vez con agua potable”, destacó el expresidente Horacio Cartes.

Sostuvo que Dios y su país ya le dieron todo y que el creador no le perdonaría que deje de trabajar fuerte en el aspecto social.

“Tenemos mucho por hacer, estamos con muchas ganas de hacer muchos grandes proyectos, desde el fondo de mi corazón muchas gracias a todos”, expresó Cartes.

Solamente la construcción de la cementera genera cerca de 3.600 puestos laborales y una vez en funcionamiento, unas 550 personas trabajarán de forma directa.

Destacó que este tipo de obras generan salarios, pagos a IPS, seguros, educación, crecimiento y varios otros factores que terminan beneficiando al país y a la gente.

Cementos Concepción comenzará a funcionar a mediados del 2022 y producirá más de un millón de toneladas de cemento al año, con lo cual se terminará el problema de escasez, ya que esta cantidad es tres veces superior a lo que actualmente se importa.

Cecon es una empresa del Grupo Cartes, que nace en el 2019 con el fin de instalar una planta de última generación de producción de cemento y derivados, con la intención de cubrir el déficit nacional de producción de cemento y forjar el crecimiento de la demanda en los próximos años.