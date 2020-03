Los motivos de la desvinculación que brindaron al dr Shuji Okinaka fue que causa pánico en los directores, razón por la que no se puede trabajar con él. Además de montar un consultorio sin previo aviso a la administración para atender los casos de pacientes que llegan con cuadros respiratorios, tos seca y fiebre.

“Creyendo que estaba haciendo bien a la comunidad, había sido fue un error, un pecado. Más que nada fue por los reclamos por la contingencia de covid-19 y la de brindar al personal médico,residentes médicos y enfermería el equipo de protección y evitar así el contagio para los que están en terapia”, mencionó a la 970 AM el dr Okinaka.

Sobre este punto el jefe de Terapia Intensiva, enfatizó que la administración no les provee de los equipos como gafas cerradas especiales, protector facial, mascarillas y tapabocas. No obstante, explicó que, si no se les provee de las protecciones mínimas, los siguientes casos con Covid-19 puede ser el equipo de blanco.

Asegura que urgencias de pediatría solo tiene 5 gafas protectoras para todo el personal que atienden a los pacientes que llegan por día y que los servicios de terapia intensiva, están ocupadas en 95% en el hospital de Itauguá.“Tanto las necesidades de cama y de médicos es algo que estamos planteando desde hace años, lastimosamente no damos abasto y tendremos que elegir qué paciente es caso urgente. En total en el país hay 103 médicos terapistas”, indicó.

Una buena noticia que destacó fue que gracias a la medida que se tomó, el número de accidentados disminuyó considerablemente.