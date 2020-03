El uso limitado de mascarillas a las personas con síntomas respiratorios y aquellas que se encuentran en la primera línea de exposición al virus permitirá que la dificultad a nivel mundial de provisión de este insumo no afecte a nivel local, destacó el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Los tapabocas o mascarillas son insumos estratégicos que no deben faltar en los servicios para el personal de primera línea y la recomendación de uso se limita a personas con síntomas respiratorios y quienes cuidan de los enfermos, recordó hoy el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Indicó que se debe utilizar cuando la persona tiene síntomas porque la intención es que el virus no salga ni entre y que la confusión de usar o no en todo momento provendría del uso que le dieron los países asiáticos donde la población lleva mascarilla afuera sin tener síntomas y esto responde a la densidad poblacional en esos países donde no son aplicadas las medidas de distanciamiento social y es por la aglomeración que deben cubrirse.

Recordó que el director de la OMS Tedros Adhanom destacó que a nivel mundial existen dificultades sobre la provisión de insumos como la mascarilla y que esta debe asegurarse que lleguen a los hospitales y al personal de salud.

“Tenemos que asegurar que esas mascarillas lleguen a los hospitales hay que asegurar su disponibilidad”, reiteró Mazzoleni.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

1. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

2. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

5. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

7. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

8. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

9. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria emitió las especificaciones del material a utilizar para la confección de mascarillas o tapabocas y las características que debe reunir.