“Ya están en camino 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Seguimos fortaleciendo nuestra campaña de vacunación”, escribió en sus cuentas de redes sociales el presidente Mario Abdo este jueves, poco antes de las 16:00 horas.

El texto de la publicación de Abdo, está adjuntado con la fotografía del contenedor en el cual vienen las vacunas a nuestro país.

La llegada del lote de vacunas está prevista para las 21:00 horas aproximadamente, según indicaron desde el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud.

Ya están en camino 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Seguimos fortaleciendo nuestra campaña de vacunación. pic.twitter.com/VlQhsTsDfH — Marito Abdo (@MaritoAbdo) June 3, 2021

Cabe recordar que del cuestionado organismo se adquirieron 4.279.800 dosis, pero hasta el momento se recibieron 170.400 dosis de la vacuna AstraZeneca, a través de dos entregas, 36.000, el 26 de febrero, y 134.400, el 25 de abril.

Por Covax se ha abonado US$ 9.981.296, cifra que representa solo el pago por la prima de acceso, que no es recuperable según el acuerdo de participación al sistema representado localmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dicha prima alcanzó US$ 6.847.680, pagado el 1 de octubre de 2020. A dicho monto se suma una garantía financiera de US$ 2.975.616, abonada el 25 de octubre; así como US$ 158.000 por costo de envío, pagado el 26 de febrero.

A través de Covax, Paraguay accede a vacunas del laboratorio AstraZeneca, por un costo total de US$ 38.304.210. El saldo a pagar es de US$ 35.328.594. El costo por dosis es de US$ 9.