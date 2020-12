El fiscal Marcelo Pecci, quien investiga a la empresaria Dalia López por proveer documentos oficiales con contenido falso a Ronaldinho, receló que la prófuga demostró tener el poder superlativo al no someterse a la Justicia.

Tras el allanamiento que hizo ayer una comitiva policial-fiscal en una imprenta por la venta de cédulas de fantasía para mascotas, surgió la polémica respecto a este gran operativo desplegado mientras la empresaria Dalia López sigue con paradero desconocido, luego de estar envuelta en la expedición de cédulas con contenido falso al jugador Ronaldinho y su hermano.

El fiscal de la causa, Marcelo Pecci, dijo en entrevista con la radio 780 AM que por más que confíe en la Policía, Dalia López sigue prófuga hace meses. “Es una dama que evidentemente tiene un poder superlativo, tiene una fuerza enorme. No se la encuentra. Tiene un poder demostrado de no sometimiento a la justicia y recién lo hará cuando así lo quiera. Espero mínimamente que cuando se ponga a disposición, se aplique la prisión preventiva”, lanzó.

El investigador indicó que desconoce el sitio donde se esconde la mujer y consideró que es un lugar muy seguro, ya que por eso las fuerzas del orden están imposibilitadas a encontrarla.

Sobre el otro involucrado, Wilmondes Souza, también dijo desconocer su paradero. Sin embargo, sospecha que se encuentra resguardado con la propia Dalia López. “Lastimosamente con Wilmondes se dio la situación de fuga y por eso requerimos la ejecución de las fianzas reales y personales que se entregaron”, agregó.

Pecci advirtió que este esquema no se agota con el caso Dalia y Wilmondes, sino que talvez hayan proveído más documentos falsos a otras personas. “Este es un grupo de personas sindicadas como integrantes de una asociación criminal. Todas las veces que nos expedimos sobre la medida cautelar fuimos firmes”, dijo.

Sobre el caso del ciudadano brasileño de ascendencia oriental, Mario Ye Sui Yong, quien también consiguió pasaporte original de contenido falso, sostuvo que es una investigación compleja. Añadió que posiblemente se trata del mismo grupo vinculado a López.

Por su parte, la Directora de Migraciones, Ángeles Arriola, refirió que no tienen datos sobre la presunta salida del país de la empresaria, al menos por los puestos fronterizos legalmente habilitados. Tampoco se tienen datos sobre Wilmondes Sousa.

“De acuerdo a los sistemas que poseemos, ella no registra ningún movimiento, desde aquel episodio de lo de Ronaldinho”, dijo a la misma emisora citada.