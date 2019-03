El proyecto “Por la cual se declara a la Honorable Cámara de Senadores Por la Vida y Por la Familia” no modifica ninguna ley, según reconoció la senadora Georgia Arrúa, quien aseguró que Paraguay no es un Estado laico, sino que uno aconfesional.

La senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa, reconoció en entrevista con la 970 M que la declaración de provida y profamilia a la Cámara de Senadores “no aporta nada en lo legal”, sino más bien da un mensaje con la postura del colegiado. “Es una declaración, ni siquiera es una ley”, acotó.

El proyecto fue presentado por los senadores María Eugenia Penner Bajac, Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla, Blas Lanzoni, Rodolfo Friedmann y Sergio Godoy.

La legisladora comentó que la propia Constitución Nacional aboga por la vida desde la concepción y habla sobre matrimonio entre el hombre y la mujer. Y que esta declaración se dio ante la intranquilidad que existe respecto a la presentación de proyectos de leyes que en el fondo plantean otros cambios (aborto e unión gay). “En el fondo es esa la discusión”, acotó.

Cuestionó el punto que defendían los detractores, ya que para ella Paraguay no es un estado laico sino que uno aconfesional. “Tampoco somos un estado laico, donde no se puede mezclar la religión con el Gobierno, somos un estado aconfesional, porque nuestra Constitución dice que no se reconocerá como oficial ninguna religión”, refirió.

Más de 40 organizaciones no gubernamentales solicitaron en estos días a la Cámara Alta rechazar el proyecto. Además, los legisladores que se opusieron a la aprobación del proyecto fueron los del Partido Demócrata Progresista (PDP) y el Frente Guasu.

Con esta aprobación, el Senado se suma a la Cámara de Diputados que en diciembre de 2018 ya se había declarado provida y profamilia. En ese entonces, fue un proyecto presentado por la diputada Del Pilar Medina.