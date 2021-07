Un fin de semana muy alocado se registró en los locales nocturnos que no respetaron el distanciamiento físico y realizaron las fiestas durante toda la noche y madrugada.

Uno de estos sitios fue Budapest Ruin Bar, ubicado en la ciudad de Asunción. Una vecina del local nocturno, cuya identidad prefiere resguardar por temor a represalias, denunció en entrevista al canal GEN que desde hace meses en ese lugar hay aglomeración de personas que no utilizan tapabocas.

ABRO HILO para contarles sobre la noche en que el Budapest Ruin Bar hizo vibrar literalmente nuestras ventanas (vídeo ), justamente a dos semanas después de haberles denunciado y escarchado por Twitter pic.twitter.com/gMPEZ6GNlM — Gi (@gijara_nn) July 23, 2021

Si bien la Municipalidad de Asunción intervino ese establecimiento, de igual manera sigue operando normalmente. Es así que en la madrugada del domingo hubo una farra en el lugar.

“Esta semana incluso comenzaron a vibrar las ventanas de mi casa por los altos decibeles. Era a eso de las 02:00 y 03:00 de la madrugada. Entendemos que tienen que trabajar, pero nosotros también tenemos que trabajar y nos levantamos temprano”, cuestionó la denunciante.

Según la mujer, la comisión vecinal pidió reunirse con los encargados para dialogar y llegar a un acuerdo, pero estos no asistieron al encuentro. “Eso te da la pauta de que no quieren negociar. A ellos no les interesa nuestra denuncia y van a seguir hasta que alguien de peso pesado les caiga. Se llama Diego Sánchez el dueño”, dijo.