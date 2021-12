El ex intendente de Asunción Mario Ferreiro volvió a suspender la realización de la audiencia preliminar por el caso de la caja paralela que se habilitó durante su administración y que era comandada por sus sobrinos. El principal procesado presentó un reposo para no asistir a la diligencia.

La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo suspendió el inicio de la audiencia al recibir el certificado de reposo que señalaba que Ferreiro fue sometido a una operación de urgencia y por eso no iba poder asistir al llamado de la justicia y de esta manera es la séptima vez que no se puede dar inicio a la diligencia en la que se debe resolver si el caso es o no elevado a juicio oral.

Desde febrero de este año se está tratando de hacer esta audiencia, pero cada vez que se cita a las partes se presenta un incidente para no realizarla. La última vez fue el mismo Ferreiro el que se presentó sin abogado, para frenar la diligencia. Ahora la jueza Pedrozo debe volver a fijar una nueva fecha para la preliminar.

En este proceso están acusados ​​Mario Ferreiro por los hechos de coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza, el ex secretario de Gabinete de la comuna, Carlos Mancuello Ríos, el ex asistente de Ferreiro, Víctor Ocampos Fernández, ambos por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias. El ex director de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la ex diputada Rocío Casco Arce, fueron acusados ​​por coacción, coacción grave y tráfico de influencias. Finalmente los ex sobrinos de Mario Ferreiro, Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, acusados ​​por tráfico de influencias.