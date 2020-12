“A mí no me mueve una publicación para tomar una decisión, a mi me mueven los elementos. En la investigación descubrimos que habían muchas cosas que no estaban bien”, manifestó la fiscal Sandra Ledesma, en charla con Radio 1000, en relación al caso de Rocío Chaparro y Jonny Walker Cano.

La fiscal indicó que en el allanamiento a la vivienda, encontró un lugar “insalubre y descuidado” en el que vivían los tres hijos de la pareja. Sostuvo que uno de los elementos que la llevó a profundizar la investigación sobre la falta del deber del cuidado.

“No debe ser fácil para tres niños ver las cosas que yo me enteré que ellos veían. Empiezo hoy una investigación por faltar el deber al cuidado de ambos padres”, aseveró la agente del Ministerio Público.

De acuerdo a lo expresado por la fiscal, las declaraciones de Johnny Walker dieron sospechas de que en el hogar sucedían muchas cosas que la llevan a deducir que ambos padres faltaron al deber del cuidado de sus hijos. Entre ellas, indicó que habrían rituales satánicos de por medio.

En la vivienda hay un pozo de más de 10 metros, en el cual los investigadores en todos estos días estuvieron buscando a la mujer, bajo la presunsión de que la misma ya no esté con vida. El esposo explicó que estaba excavando plata yvyguy.

Johnny Walker Cano había mencionado también que el ciudadano peruano, al que consideraba un amigo, le pidió que realice un sacrificio humano para poder encontrar la plata yvyguy.

Cabe recordar que Johnny Walker Cano estuvo detenido y prestó declaración indagatoria, ya que era sospechado de la desaparición de su esposa que apareció este jueves en compañía de su nueva pareja. Los tres hijos de ambos, hoy están a cargo de la hermana de Rocío Chaparro por solicitud del Ministerio Público.

Rocío Chaparro se encuentra detenida y está siendo procesada por violación del deber de cuidado y abandono. La fiscal explicó que la imputación no tendría nada que ver con que la mujer haya dejado a su esposo para ir con su amante. “Si ella decide seguir sus sentimientos, no es ningún delito enamorarse”, recalcó.