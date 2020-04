Desde el Ministerio de Salud Pública descartaron que la mujer que se presentó este viernes en un local del Banco Nacional de Fomento (BNF) tenga coronavirus. No obstante, se le practicará el test correspondiente para corroborar esto.

Juan Carlos Portillo, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, confirmó a través de las redes sociales que en principio se descarta que una mujer con COVID-19 haya ido a una sucursal del Banco Nacional de Fomento en San Lorenzo. Aparentemente, hubo una discusión con una empleada de caja y la situación se desbordó, según la autoridad. Alguien aprovechó esto y difundió erróneamente lo que estaba ocurriendo.

En principio, se descarta que esa mujer sea COVID-19 o que esté en cuarentena.

Aparentemente, hubo una discusión con una empleada de caja y la situación se desbordó. https://t.co/DGsgwq7VDx — Juan C. Portillo (@jc_portillo) April 17, 2020

Es que en ningún momento hubo sospecha ni confirmación de COVID-19. No hay registros en la base de datos del @msaludpy

Alguien irresponsable lanzó eso en el momento del incidente. — Juan C. Portillo (@jc_portillo) April 17, 2020

Consultado al respecto, el fiscal Cristian Royg indicó que por lo que pudo recabar, en realidad la mujer no tiene un caso positivo de coronavirus, tal como le llegaron a informar en principio desde la Comisaría de la zona.

“Según el Ministerio de Salud, ella no está en la lista de casos y ella se presentó de forma voluntaria para aclarar todo. Según Dirección de Vigilancia de Salud, ella no tiene caso positivo de coronavirus”, señaló en conversación con la radio Universo 970 AM.

El investigador sostuvo que al parecer la persona se expresó mal y hubo un incidente en el banco. Para corroborar que no tiene el virus, la misma será derivada a IPS Central para hacerse el estudio correspondiente.