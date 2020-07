Durante la inauguración del asfaltado tramo Ypané-Paso de Oro, el jefe de Estado habló de la importancia de recurrir a préstamos para ejecutar obras de gran envergadura.

“Cuando se habla de la posibilidad de hacer obras de esta envergadura se requieren endeudamientos, no hay otro camino, no hay hoy, no lo hubo antes y no lo va a haber mañana”, expresó Abdo Benítez.

Señaló que gran parte de los programas de desarrollo de infraestructura de un país se recuestan sobre empréstitos multilaterales, pero que a la vez estas obras se traducen en un crecimiento de la economía.

“Todos podemos estar preocupados por el endeudamiento, a mí también me preocupa como presidente la capacidad de pago que tiene nuestra economía”, reconoció Abdo, pero consideró que la situación es manejable.

En cuanto a la cuarentena inteligente, Abdo renovó su pedido de respeto a las medidas preventivas y destacó que si hoy nos encontramos bien es porque se tomaron buenas medidas desde el inicio.

“Hoy estamos más expuestos que el día 1, hoy hay más riesgo de contagio porque nuestra economía se va normalizando, entonces tenemos que ser el doble de cuidadosos”, solicitó.