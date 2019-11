El abogado Carlos Palacios, representante legal de Horacio Cartes, indicó a radio Universo que la única información que se tiene es la publicación del portal O Globo. Tampoco sus colegas en Brasil pudieron confirmar aún la resolución judicial.

“Desconocemos la denuncia del Ministerio Público que llevó a la decisión del juez. (La publicación refiere a) supuestas vinculaciones entre Cartes y Messer, pero en el pasado ya fueron publicadas por los medios periodísticos. Cartes siempre respondió que no tuvo vínculos comerciales y societarios con Messer. Negó de manera enfática. Cartes y Messer no son socios de negocios. Cartes está muy tranquilo porque no tuvo contacto”, remarcó.

Así también, Palacios anunció que coordinarán desde Paraguay la contratación de abogados en el Brasil para que se interioricen y lleven la causa.

Por último, el letrado afirmó que es muy prematuro aún hablar de alguna extradición de su defendido, ya que primero deben agotarse las instancias.

Según publica el diario O Globo, el juez Marcelo Bretas, de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro, sospecha que Cartes ayudó a escapar a Darío Messer, por lo que solicitó que se active el código rojo de Interpol.

El comisario Wilberto Sánchez, jefe de Interpol Paraguay, manifestó a la 730 AM que aún no recibieron ningún requerimiento contra Cartes. También el fiscal Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, sostuvo que no recibió aún información alguna sobre la orden de detención.