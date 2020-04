Este miércoles volvió a suspenderse el juicio al extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, investigado por una supuesta sobrefacturación de 1.224 millones de guaraníes en la compra de coquitos.

Soares presentó un certificado de reposo por 48 horas y el juzgamiento fue postergado para el jueves 23 de abril, a las 9:00,

Uno de los abogados de Soares, Víctor Mujica, reprendió al único periodista que acudió a cubrir el juicio: Víctor Franco Novarecci.

“De la nada me empezó a increpar, me dijo que soy un mentiroso, que publico cualquier cosa (…) ¿vos no tenés luego miedo? ¿vos no tenés esposa, familia, hijos? ¿no tenés miedo de que les pase algo?”, comentó el periodista en conversación con el diario HOY.

Para no alimentar la pelea, Novarecci decidió sentarse en uno de los banquitos del pasillo, pero aun así Mujica se abalanzó hacia él para golpearlo, sin embargo, otros abogados lo atajaron para evitar que llegue a la agresión.

Mujica fue uno de los sancionados el 1 de abrl pasado, con una multa de 8.400.000 guaraníes, por abusar con las recusaciones (chicanas).