Desde enero y a lo largo de la pandemia por coronavirus, Salud Pública habilitó camas de terapia intensiva en distintos servicios destinadas para la atención de pacientes graves por COVID-19 y quedan por habilitar unas 50 más para llegar la tope de 600 unidades para todo el sistema.

El Doctor Julio Borba, viceministro de Salud Integral y Redes de servicios afirmó que están “al tope” debido a la falta de especialistas para manejar las terapias. “Tenemos un límite por la cantidad de recursos humanos disponibles, creemos que ya no vamos a poder más”, afirmó en contacto con Universo 970.

En marzo se habilitaron las primeras 225 camas, luego otras 220 en los hospitales modulares en el Ineram y el Hospital Nacional de Itauguá y otras más en el Acosta Ñu y el Nacional y queda pendiente la habilitación de 200 más en al menos siete servicios de Paraguari, Pedro Juan Caballero, San Ignacio Misiones, Ciudad del Este, Limpio y Lambaré.

También se habilitaron 1250 camas en salas comunes para COVID-19 en todo el país y se contó con 300 respiradores distribuidos en todo el sistema.

Además se cuenta con 100 camas disponibles en el sector privado. “Nos fuimos preparando a fin de que esto no colapse el sistema, hasta ahora no sucedió y esperamos que no ocurra”, agregó Borba.

Indicó que los números de casos positivos en las últimas semanas epidemiológicas se mantienen en un rango de 5000 a 5500 por semana y lo mismo ocurre con las internaciones. “El domingo teníamos 740 internados en todo el sistema y ayer 693 y con terapia ocurre lo mismo, llegamos a 170 y ayer fueron 143. Los números son fríos pero mantenemos el rango”, aseguró.