La nueva titular de la DINAVISA, María Antonieta Gamarra, mencionó a la radio Ñanduti que hace una semana está ocupando el cargo, en reemplazo de Lourdes María Rivaldi de Cattebeke, quien presentó renuncia tras el escándalo de las compras fallidas de los insumos médicos de China y el descubrimiento de que la misma empresa adjudicada (la del clan Ferreira) acostumbraba a traer medicamentos de la India y China violando los controles sanitarios.

Señaló que se encuentra abocada actualmente a responder todos los requerimientos de los organismos de control, como la Fiscalía y la Contraloría, con relación a las denuncias en la importación de los medicamentos oncológicos al país.

La autoridad indicó que ahora un equipo técnico de su absoluta confianza está controlando todos los insumos y medicamentos que llegan al país, además del lote que ya había llegado con anterioridad.

“No seguiré a un solo producto sino a todos. No quiero apagar este fuego y que me explote otro incendio en la cara luego”, dijo y agregó que ya se se abrió un sumario contra la empresa Insumos Médicos SA (clan Ferreira) y que el juez sumariante deberá concluir luego la sanción a la misma.

Dijo que no se explica cuál fue la necesidad de la empresa Insumos Médicos, de supuestamente presentar facturas falsas de compras de medicamentos de una empresa brasileña para introducir al país las mercaderías que en realidad adquirió en India y China.

En otro momento indicó que su división del Ministerio de Salud Pública requiere urgentemente de un cambio estructural en la forma que actúa, para no solo evaluar papeles sino que implementar los verdaderos controles. “Para mí lo más importante es salir al mercado y hacer las muestras de los medicamentos. Fiscalizar que el producto que venga de la India, China, etc., tenga su habilitación correspondiente. Además controlar las condiciones de transporte y de almacenamiento. El control de los medicamentos no comienza y termina con la producción, es mucho más que eso”, agregó.

Contó que actualmente, cuando llega una mercadería, los funcionarios de Adunas suben el despacho de importación al portal de la Ventanilla Única de Importador. Es allí que Dinavisa toma intervención y realiza la infección del registro sanitario, el origen y procedencia de la carga. “No vemos el papel físicamente sino que solo en el sistema. Es ahí que se habilita. El despachante de Aduanas -luego del ok de Dinavisa- es el que revisa físicamente y ve de dónde realmente proviene. La intervención de Dinavisa está limitada en los sistemas”, remarcó.