En entrevista con el canal GEN, el epidemiólogo Guillermo Sequera mencionó que están analizando propuestas muy interesantes para Ciudad del Este, cuyas autoridades y habitantes piden la reapertura del Puente de la Amistad para reactivar el comercio.

Indicó que está de acuerdo con la reapertura pero que se implementen algunas restricciones, como limitar la cantidad de personas que ingresen o que hagan una compra online anticipada y que solo puedan entrar hasta la zona primaria para retirar sus mercaderías. “Se deberá ver un modelo, pero ya no será como antes”, acotó.

Sequera señaló que el país está en naranja, pero Alto Paraná se encuentra ya en zona roja por los casos de contagios. En Central se mantiene el nivel contagio, pero en Capital se observa un aumento progresivo, de acuerdo a los datos dados por el entrevistado.

“El quédate en casa ya pasó, pero podrá volver cuando sea caótico y la propia ciudadanía va a pedir eso, tal como ocurrió en otros países. Ahora mismo el mensaje desde Salud es aprender a salir, a cuidarse, a hacer deportes y compartir. Podemos minimizar los riesgos”, sostuvo en otro momento.

Al parecer de Sequera, en el mejor de los casos, se deberá seguir con las medidas anti Covid por un año más, mientras se aguarda la provisión de la vacuna. No obstante, aclaró que la efectividad de la misma está en un margen del 50%.

“Me caracterizo por ser pesimista, no me esperanzo con la información que hay, hace mucho más daño con la esperanza. Prefiero entender como un problema que vino a quedarse y que tenemos que aprender a convivir con él”, dijo y recordó que una epidemia no resuelta fue el HIV pero que pudo ser controlada a lo largo de los años mediante las medidas aplicadas.