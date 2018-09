“Acabo de hablarle a Julio (Spaini) y le dije que quiero la presidencia de VOX, me dijo eso es muy difícil, te soy sincero”, comienza el mensaje de voz de Marian a su interlocutor, Daniel Martinez .

En el siguiente tramo subraya que su contraparte, le ofreció un cargo de asesoría en “cualquier ente”, pero que ella le enfatizó que no le interesa asesoría de entes del montón, sino de una de las hidroeléctricas (sueldos entre 60 y 70 millones de guaraníes).

“Yo te puedo dar asesoría donde queres me dijo. Yo le dije no quiero asesoría de cualquier lugar, solo asesoría de la binacional, o sino no. Yo necesito mantener mi electorado o sino cómo voy a hacer para el 2020 (municipales) le dije!, agrega.

En la continuidad de su relato, la mujer sostiene que su interlocutor quedó en darle el Ok en los próximos días, y que lleve su proyecto para concretar el negocio.

“Así que depende de ese proyecto para que yo esté como presidenta de VOX y si estoy ahí como presidente si o si vas a tener un buen cargo, sabés luego, porque vos me diste la idea, obvio”, refiere la dirigente.

ADMITE QUE ES ELLA

En conversación con radio Monumental, Marian Torres admite que ella es la que habla en el audio, que su interlocutor es hijo del periodista Benicio Martinez, y el Spaini es el ingeniero que ideó el proyecto para “salvar a VOX”.

“Esa es era una idea para la presidencia de VOX, pero desde que escuché (la difusión) el audio desisti de eso. Cuando se habla de un proyecto así no tiene que salir”, respondió Torres, al ser consultada sobre el tema.

Cuando le auscultaron sobre detalles del proyecto, Marian Torres refirió en tono enfático algunos detalles sobre el trasfondo de las negociaciones que lo llevarían a la presidencia de la telefónica estatal.

“Te voy a dar un ejemplo. Necesitás tener un proyecto de la gran puta, necesitás contacto, me querés presentar tu proyecto” remarcó.

Luego en tono de desilusión, la dirigente abdista admitió que ya dejó de lado esa aspiración. También admitió que se manejaba su nombre para un consulado en Bolivia, pero que ella no aceptará eso, porque tiene aspiraciones de ser intendente de Lambaré, en el 2020.

Marian Torres es abogada, comerciante, y descendió a la arena política de la mano del movimiento liderado por Juan Afara. Antes había participado de un concurso denominado Mis Cola, de la que resultó reina.