De esta manera mañana a las 8:00 Ferreira y Godoy deben presentarse a la diligencia donde ambas están acusadas por producción de documentos no auténticos por el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia al país.

Las acusadas no querían acudir al juzgado para la audiencia, pero la magistrada explica que ya no existen motivos para no hacerse la diligencia de manera presencial y por eso se rechazó lo planteado.

Patricia Ferreira está acu­sada de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medica­mentos no autorizados y aso­ciación criminal por la falsifi­cación de facturas de la firma Eurofarma. Esto posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nues­tro país.

En este caso también están acusados Nidia Godoy Ojeda, directora titular de Imedic, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de la Dirección Nacional de Adua­nas. La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez fac­turas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso a nuestro país de medicamen­tos procedentes de la India y China, cuya calidad se pone en duda. Asimismo, señalaron que los medicamentos ingre­sados a Paraguay fueron nego­ciados y distribuidos peligro­samente al mercado nacional.