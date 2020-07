La jueza Lici Sánchez declaró la rebeldía Patricia Ferreira y Nidia Godoy, principales directivas de la empresa Insumos Médicos S.A., en vista a que las mismas aún no han comparecido ante la Fiscalía.

En el transcurso de este viernes se confirmó la determinación de la jueza Lici Sánchez, quien hizo lugar al requerimiento presentado por la fiscal Sussy Riquelme.

La misma había solicitado al Juzgado de Garantías declarar el estado de rebeldía de Patricia Ferreira y Nidia Godoy Ojeda, a fin de garantizar el sometimiento de las mismas a la justicia.

Ambas directivas de la firma Imedic S.A cuentan con una orden de detención en su contra que había sido emitida el 9 de junio pasado, la cual fue reiterada nuevamente por los fiscales intervinientes.

Cabe recordar que ambas mujeres están imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, esto en el marco de la causa de importación no autorizada de fármacos procedentes de la India. En este caso, se habrían utilizado documentos falsificados con el fin de obtener los permisos requeridos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

En su fallo, la magistrada también ordenó la captura de la Ferreira y Godoy, librando un oficio a la Comandancia de la Policía Nacional a fin de que pueda dar cumplimiento a la solicitud.