Hace casi 11 años, un paciente pediátrico con cáncer contrajo el VIH durante una transfusión de sangre en el Instituto Nacional de Cáncer (INCAN). Hasta la fecha, el Ministerio Público no presentó imputación y no hay responsables directos del lamentable caso.

Rolando Rivas, abogado de la familia, afirmó en entrevista con Universo 970 AM que la infección se produjo a raíz de que no se realizaron los protocolos de control a la sangre que recibió el niño.

“El director del hospital en aquel momento, Dr. Nelson Mitsui, nos dijo que no se hizo el protocolo y nunca aclaró el por qué. Le pedimos una aclaratoria ahora del por qué no se estudió esa sangre y del por qué no se hizo el protocolo”, expresó.

Acotó que la Fiscalía si bien continúa con la investigación, ya se debe tomar una decisión con relación al caso. “Mientras más queremos esclarecer el hecho, más se oscurece. Cuando debía salir la imputación, vinieron a embarrar más, por eso pedimos una aclaratoria que tampoco están respondiendo”, reiteró.

En ese contexto, Rivas indicó que ya pasaron 4 años desde que se supo que al niño le transmitieron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante una transfusión de sangre en el INCAN y la familia presentó la denuncia.

Precisó responsables directos son los funcionarios del Banco de Sangre y el personal de salud del hospital, quienes estuvieron a cargo de la cirugía aquel día, no obstante, hasta la fecha la fiscal Carolina Martínez, no presentó imputación. “La conclusión de Medicina Forense es que no se realizaron los protocolos de control a la sangre”, puntualizó.

Por otra parte, sostuvo que no existe un órgano contralor sobre los centros hospitalarios, por lo que indicó que se debe revisar el código sanitario y presentar un nuevo proyecto de Ley luego de lo acontecido.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los padres de un niño de 12 años con linfoma denunciaron que supuestamente le transmitieron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante una transfusión de sangre en el INCAN, cuando tenía 4 años de edad, en el año 2011.

Pero recién en agosto del 2019 se detectó que el mismo vivía con el virus, tras unas pruebas que se le estaban realizando para conseguir el alta definitiva.

Tras tener conocimiento, todos los familiares fueron sometidos a la prueba de VIH donde todos dieron resultado negativo, excepto el niño. También se constató que no sufrió ningún tipo de abuso sexual.