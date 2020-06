Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, indicó que lo ocurrido en Lambaré no es el primero y tampoco será el último, por lo que pidió a la ciudadanía estar acostumbrada a estas noticias y además no discriminar a la familia del fallecido.

En entrevista con la radio 1000 AM, el doctor Guillermo Sequera indicó que en la medida en que se vaya avanzando en las fases de la cuarentena inteligente habrá mayores riesgos de contagio y que irán apareciendo casos como el de Lambaré, donde se encendieron las alarmas tras el fallecimiento de un técnico de refrigeración que luego dio positivo a COVID-19. “Tenemos que estar acostumbrados a este tipo de noticias”, dijo.

El director de Vigilancia de la Salud indicó que afortunadamente se detectó a tiempo el árbol de contactos del hombre fallecido y posibilitó que todas sean enviadas a cuarentena en sus casas. Hasta el momento de 56 muestras, solo tres dieron positivo, “lo que significa que la mayoría no estuvo contagiando”.

“Si el primer test es negativo, quiere decir que no estaban positivos antes de estar en cuarentena, entonces no estaban contagiando a nadie, en el peor de los casos, si en la segunda prueba dan positivo quiere decir que dan su positivo estando en cuarentena, entonces no contagian a nadie, eso es lo bueno”, explicó.

Sequera dijo además que tras el posteo del ministro Julio Mazzoleni fueron llegando más resultados negativos de los contactos en Lambaré y que hoy se sabrá el resultado del total de muestras.

Por otra parte pidió comprensión a la ciudadanía y no condenar a la familia del ciudadano fallecido. "El hombre se cuidaba mucho, también su familia, que está haciendo cuarentena, no los discriminen, le puede pasar a cualquiera”, resaltó.