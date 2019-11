El abogado Claudio Lovera, representante de la médica Fátima Bastos imputada por omisión de auxilio en el caso del fallecimiento del niño Renato Rojas Talavera cuestionó un "apuro llamativo" del Ministerio Público para la imputación sin contar la causa de la muerte. Afirmó que su defendida no estaba a cargo del paciente, pese a los pedidos reiterados de atención por parte de la madre.

En un lapso de 1 minuto con 14 segundos la mamá de Renato Rojas, Macarena Talavera pidió dos veces auxilio y atención para su hijo, tiempo en que figura en el acta de imputación que la Doctora Fátima Bastos no acudió al llamado.

El niño Renato falleció el pasado 20 agosto en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone y según la la denuncia de los familiares una serie de irregularidades durante el tiempo que permaneció en el box desde que no recibió la debida atención, la medicación aplicada y la falta de elementos para la reanimación.

El abogado Claudio Lovera, representante de la médica imputada afirmó que al leer el acta de imputación observa “un apuro llamativo” ya que para tomar esa decisión es relevante conocer la causa del fallecimiento, lo que no se tiene hasta el momento puesto que no se conformó la junta médica que se encargará del tema.

En todo momento afirmó que su defendida no estaba a cargo del niño ya que con él se encontraba una enfermera y la doctora Sena. “En la omisión de auxilio es relevante conocer la causa del fallecimiento porque es la ausencia de una conducta que pudo haber evitado el resultado y si no se conoce el nexo causal es muy difícil poder afirmar que alguien pudo cortar ese nexo causal”, afirmó durante un contacto con la 1080 AM.

Cuestionó que el acta de imputación señala que en esos 74 segundos la Doctora Bastos debería haber intervenido pero no indica cómo tuvo que hacerlo.

El hecho de que Bastos no haya prestado atención al requerimiento de atención de la madre dos veces consecutivas para Lovera no puede considerarse omisión de auxilio e insistió en que en ese momento el paciente se encontraba acompañado de una enfermera y a cargo de la pediatra.

El 24 de octubre pasado, la Doctora María Fátima Bastos, una de las tres imputadas por el hecho de omisión de auxilio recibió medidas alternativas a la prisión por parte de la jueza Lici Sánchez. Bastos tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio además, debe comparecer de forma mensual ante el juzgado.

En tanto el médico José Manuel Ovando no se presentó a la audiencia de imposición de medidas y Óscar Cabrera apeló su imputación.

Tras las declaraciones del abogado Lovera, familiares y personas que acompañan la causa #JusticiaParaRenato manifestaron su indignación e invitaron a tomar un cronómetro y evaluar cuánto tiempo se soporta sin respiración, atendiendo que esos 74 segundos que el niño no recibió atención y que se dieron dos de los tantos pedidos de auxilio de la madre pudieron ser determinantes para salvarle la vida.