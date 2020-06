En entrevista con la radio 1000 AM, el epidemiológico Guillermo Sequera mencionó que los casos sin nexo refleja la circulación viral en la comunidad, ya que muestra a aquella persona que no estuvo de viaje y que asegura no haber contactado con otro infectado.

“Muchas veces la persona tiene síntomas respiratorios, consulta, se hace la prueba de manera preventiva, le sale positivo, se asusta y niega que sea posible eso, hasta dicen que se le metió el virus. En algunos casos sí dicen que estuvieron en contacto con otra cuando armamos toda la película”, explicó.

Respecto a si se podrá encontrar la fuente de contagio (el contacto) de los ocho nuevos casos sin nexo, Sequera señaló que será difícil decir luego que en realidad sí tienen nexo porque el equipo de Vigilancia de la Salud hace una investigación exhaustiva primero. “Hoy tenemos más tiempo para ir hablando con los sin nexo. Antes el ministro Julio Mazzoleni lanzaba el tuit a la noche y teníamos muy poco tiempo para identificar el árbol de contagio, pero ahora como hace de día, tenemos más tiempo para analizar“, resaltó.

El entrevistado subrayó que estos últimos sin nexo se relacionan a los eventos sociales durante los feriados largos, como el día de la Madre, por lo que rogó a la ciudadanía a no relajarse en cuanto a las medidas de prevención.

Citó que lo anterior será un punto principal a tener en cuenta a la hora de avanzar a la fase tres. En ese aspecto, dijo que hay regiones del país como el Chaco que pueden ir avanzando, pero no así Asunción y Central, porque son zonas que se están volviendo peligrosas debido a los últimos casos sin nexo. “La fecha de evaluación oficial de la segunda fase de la cuarentena es la siguiente semana, no queremos retroceder y queremos reforzar el mensaje a la ciudadanía para que esto no se descontrole”, puntualizó.

Por otra parte dijo que de momento está lejos aquel escenario que se visualizaba en marzo para esta época del año, ya que no se dieron los contagios masivos. No obstante, remarcó que es peligroso decir que el virus está “kangy” (débil) porque se viene el invierno y el país aún no pasó por la ola. En algunos países se notó que el virus se deja de diseminar luego de las olas, pero en estos casos tuvieron más de 100.000 muertos.

Sequera estima que de seguir con las medidas de prevención se podrá controlar el pico alto de la enfermedad en nuestro país. Siempre cuando uno tiene síntomas de resfriado ya es sospechoso de COVID, por lo que recomendó llamar al 154 y guardar el reposo en la vivienda.