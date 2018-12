Hace más de 60 días que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción recibió denuncias contra la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, pero no avanza con las investigaciones. Recién hoy fue designada la fiscal que indagará sobre las presuntas irregularidades cometidas. La titular de la petrolera además estaría siendo presionada para no bajar el precio de los combustibles, que debe reducirse alrededor de 500 guaraníes el litro.

Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, fue este miércoles con un grupo de abogados hasta el Ministerio Público para interiorizarse sobre la denuncia que presentó contra Patricia Samudio.

“Es escandaloso que el Ministerio Público no se haya dignado en asignar un agente fiscal para investigar una causa que no solo implica mal desempeño de un alto funcionario, sino que un daño patrimonial importante para el Estado”, refirió antes de su reunión con las autoridades de la institución.

En charla con la prensa, el abogado sostuvo que no existe razón alguna para cajonear la denuncia y recordó que al mes de cumplirse la fecha de la presentación de la misma, se enteró de algo insólito: un funcionario administrativo estaba haciendo las diligencias de recopilación de información sobre este caso, siendo que era tarea de un agente fiscal.

Villamayor aseguró que el caso no requiere gran investigación, porque en los documentos se deja constancia de lo ocurrido en la petrolera estatal. Lamentó en ese sentido que uno de los argumentos que había recibido anteriormente es que faltan los informes en la Contraloría General de la República, siendo que este caso guarda relación con una acción penal pública y por lo tanto no se requiere de la intermediación del órgano controlar.

A su salida del Ministerio Público contó que si bien no se pudo reunir con ninguna autoridad, le mandaron decir que finalmente la fiscal Clara Ruiz Díaz fue designada. “Es inaceptable que hayan tardado 62 días para designar a un fiscal”, reclamó.

Según el denunciante, Patricia Samudio violó la ley que obligaba a depositar todos los fondos de Petropar en el Banco Nacional de Fomento (BNF), al enviar 40 millones de dólares a bancos privados, y además violó la confianza al comprar 4 mil toneladas de gas de un proveedor local, en vez de Bolivia, siendo que con esta segunda opción iba a ahorrar al Estado 100 dólares por tonelada.

PRECIO DE COMBUSTIBLE DEBE BAJAR

En otro momento, Villamayor sostuvo que al día de ayer, el precio del crudo estuvo a 47 dólares el barril y hoy está a 46 dólares, siendo esto una disminución histórica. Vale recordar que cuando Patricia Samudio aumento el precio de los combustibles, el crudo trepó a los 75 dólares. Es por ese motivo que consideró que la baja del costo a pagar por el consumidor final debe rondar los 500 guaraníes.

“Patricia Samudio se encapricha para no bajar el combustible, no me consta, pero al parecer está presionada por el sector privado donde está muy vinculada”, remarcó.