La mitad de los nacimientos con defectos congénitos pueden prevenirse y desde el Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos del MSP se insiste con la planificación del embarazo que permite tomar los recaudos necesarios antes y durante la gestación. La doctora Marta Ascurra, directora del programa explicó que por ejemplo el mielomeningocele y anencefalia se pueden prevenir en un 70% consumiendo ácido fólico de 0,5 miligramos por día.

En Paraguay, las anomalías más frecuentes son los defectos del tubo neural, las fisuras orales, el pie bot, el Síndrome de Down y las malformaciones cardíacas.

Ascurra destacó que existen registros sobre un alto porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes y alcanza un 95%, son gestaciones no planeadas por consiguiente no existe un cuidado previo de la futura madre. "Tenemos una adolescente que tiene a su cargo un niño con una discapacidad y eso es muy pesado, por eso instamos a consumir ácido fólico estamos trabajando y lo haremos durante todo el año y es entregado de manera gratuita a mujeres en edad fértil”, afirmó en contacto con Radio Nacional.

La prevención de estas patologías debe realizarse antes del embarazo porque la mujer se embaraza 15 días antes de que tenga el retraso menstrual, indicó la profesional siendo las principales patologías el labio y paladar hendidos y los del tubo neural.

Los defectos congénitos en Paraguay y a nivel mundial y la muerte neonatal ocupa el segundo lugar en menores de 6 días y en menores de 5 años como primera causa de muerte.