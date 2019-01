La venta liberada de petardos, el ingreso de contrabando y la libertad para utilizarlos por particulares fue cuestionado por el doctor Aníbal Filártiga, ex director del Hospital de Trauma. Dijo que la disminución de heridos de este año no se debe a que se tomó conciencia sino a que mejoró el sistema tecnológico de los explosivos.

En un país medianamente civilizado, la venta de petardos debe estar prohibida, afirmó el doctor Aníbal Filártiga, médico cirujano y ex director del Hospital de Trauma. Cuestionó que los productos además de ingresar de contrabando tienen la venta liberada pese a que cada año atentan contra la integridad de las personas.

Afirmó que en otros países los fuegos artificiales, que no son lo mismo, son manejados en forma organizada y por personas especializadas para ofrecer espectáculos visuales y no para causar daño. “En otros países un padre no va y compra bombas y le ofrece a sus hijos, no existe tal cosa. Esto es un signo de barbarie”, señaló.

La venta de pirotecnia antes estaba diseminada por el Mercado 4 y luego se logró que todos sean llevados a una plaza de las inmediaciones donde si bien se disminuyó el riesgo de que ocurra una catástrofe, tampoco se evita que el peligro esté latente.

“Esa plaza está llena y si hay una chispa no sé lo que va a pasar. No deben venderse, debe estar prohibida su venta y el que quiere reventar que vaya en secreto y lo haga en su casa”, disparó.

Afirmó que la disminución del número de personas heridas por manipulación de petardos no se debe a la toma de conciencia y cuidado sino porque los explosivos tienen mejor tecnología que años atrás. “Se han especializado mucho y han mejorado los sistemas y son menos peligrosos, en los primeros años veíamos hasta 50 heridos y hoy máximo 15, es que mejoró la tecnología no es que haya más conciencia”, aclaró.

En un repaso por los tipos de pacientes que el Trauma debió atender, recordó que en épocas normales, fuera de las fiestas, 1 de cada 3 motociclistas accidentados presentaba alcohol en la sangre y durante las fiestas de fin de año, 2 de cada 3 subió al biciclo ebrio.

“En estas fiestas la gente chupaba desde las 7 de la mañana y así iba todo el día manejando, eso es ser troglodita”, afirmó.

Heridos en moto crean más gastos

Sobre los gastos que implica un herido por petardo aseguró que no se compara con lo que conlleva el tratamiento y recuperación de un accidentado en moto. “El gasto no es tan importante como el que provocan los motociclistas que son alrededor de 13.000 al año y causan un gasto de USD 100 millones anuales porque están los que se rompen una pierna y al día siguiente van a la casa y están los que permanecen en terapia durante ocho meses y quedan en terapia y una terapia cuesta 5 millones de guaraníes por día”, explicó.

Sin embargo, dimensionó las consecuencias económicas y sociales para un herido por petardo que pierde los dedos y queda inhabilitado para una serie de labores; otros pierden la vista, y el costo es de por vida.