Se trata del “Stand Das”, que está a cargo del Departamento Antisecuestro de Personas, de la Policía Nacional. Allí, además de las charlas para evitar ser víctima de extorsión y el test de vulnerabilidad para saber qué tan vulnerable es la persona en las redes sociales, se estará utilizando la aplicación tecnológica que ayudará a orientar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para concienciar y convencer a la ciudadanía de que las vacunas salvan vidas.

El jefe de Antisecuestro, comisario Nimio Cardozo, indicó al medio Más Encarnación que con esta app se podrá saber si los concurrentes al sitio veraniego tienen antecedentes y además verificar en el sistema de Salud Pública si están vacunados contra el Covid-19, de modo a hacerlos entrar en razón.

“Es una aplicación que se desarrolló para el sistema 911. ¿Cómo trabaja? Yo puedo pedirle su cédula de identidad a una persona y cuando me entrega yo realmente no puedo saber si es de ella. Entonces le solicito la autorización para una fotografía y se hace una búsqueda en la base de datos de reconocimiento facial, eso me vincula a un número de cédula y eso me dice si tiene o no antecedentes y también con la CI se hace una búsqueda en la base de datos del Ministerio de Salud para saber si está inmunizada”, explicó sobre cómo funciona esta app.

Sobre esta medida adoptada por la Policía en Encarnación, salió al paso Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC y activista por los derechos digitales. La misma cuestionó que la institución policial acceda a datos sensibles del Ministerio de Salud para saber si una persona está o no inmunizada.

“Necesitamos con urgencia la ley de datos personales. No podemos permitir que cualquier persona/institución tenga acceso a nuestra información sensible sin base legal, legítima, necesaria y proporcionada”, tuiteó.

En respuesta, Miguel Ángel Gaspar, director de la organización Paraguay Ciberseguro, indicó que muy a pesar suyo, la base de datos de vacunados es pública. “A partir de allí, cruzar con los datos de la cédula y luego comparar con redes, telefonía o hasta en persona es un paso. No está bien esto, pero está liberado desde que se hizo pública la base de vacunados”, sostuvo.