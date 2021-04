En un espacio muy reducido, los familiares de los internados se refugian de la lluvia en el predio del IPS Ingavi. Allí, Ara Samaniego, quien hace 40 días tiene a su esposo internado y actualmente se encuentra intubado en UTI, hizo un pedido especial a la ciudadanía y a las autoridades.

“Si es que se puede, si nos puedan donar carpas y toldos porque estamos hacinados y nos podemos mezclar con otros contagiados, necesitamos estar seguros. Yo entiendo cuando nos quieren sacar de acá, porque es un peligro esto, es una bomba de tiempo, porque hay demasiados contagiados. No se cumple el distanciamiento pero tampoco podemos estar debajo de la lluvia”, comentó la mujer al canal GEN.

La ciudadana indicó que con sus demás familiares se turnan para hacer guardia frente al hospital porque sí o sí alguien debe estar acá esperando el reporte de los médicos o el pedido de algún medicamento, aunque en los últimos días ya no están solicitando más los fármacos. “Al comienzo tuvimos muchísimo gasto, pero ahora ya no me piden más, igual por las dudas tengo en mi bolso el Midazolam y el Atracurio para mi esposo por si necesiten”, puntualizó.