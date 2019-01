En la reunión mantenida entre sindicalistas de SEME y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no participaron los que están en paro quienes aseguran que aguardan al titular de la cartera sanitaria en la dependencia.

En la reunión convocada por el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud para dialogar sobre la situación del SEME, un sector de los sindicalistas que están en paro no se presentaron por lo que el titular de la cartera sanitaria reiteró la invitación para conformar una mesa de trabajo.

Los sindicalistas que exigen la reincorporación de dos desvinculados y además denuncian las malas condiciones de trabajo señalaron que el ministro debe acercarse hasta la institución para dialogar.

Durante la reunión, Mazzoleni afirmó que debe primar la transparencia en cada dependencia del MSP y que las cuestiones de honestidad no están en discusión.“Estoy seguro que ninguno de nosotros quiere ver empañada su tarea por acusaciones o personas que pudieran tener una conducta inapropiada, no tengo una postura personal en contra de ningún funcionario, pero si quiero dejar bien sentado que el aspecto de honestidad y transparencia es innegociable. Las cuestiones de honestidad no se discuten y seguimos esa línea””, afirmó.

Agregó que tuvo la oportunidad de conversar con algunos líderes sindicales antes de fin de año, y que esas conversaciones habían girado en torno a temas como salubridad, peligrosidad pero que en ningún momento hablaron de condiciones de trabajo.

“Si bien yo estaba al tanto de que había cosas por mejorar, nunca me habían transmitido esas inquietudes”, agregó.l

Lamentó que los miembros del sindicato en paro no aceptaron la invitación y reiteró la invitación para que participen de una mesa de trabajo y de diálogo. "Siempre estamos abiertos al diálogo porque tenemos que plantear los temas de condiciones de trabajo. Tuvimos una reunión enriquecedora, hay posturas distintas pero los criterios son los mismos", aseguró.