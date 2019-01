El comisario Teodoro Benítez, de la Comisaría 7ª de Ciudad del Este, manifestó a Radio Monumental que ayer a las 20:30 horas se registró el percance a la altura del Km. 5 de la Ruta Nº 7 “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia”.

El accidente involucró a un vehículo de la marca Toyota Vitz en el que iban 4 personas, un joven de 18 años y otros 3 menores de edad. El mismo impactó de frente contra una columna de la ANDE ubicada en el paseo central de la ruta.

El conductor del automóvil fue identificado como José Emmanuel Meaurio Moral (18), quien quedó gravemente herido posterior al choque y fue derivado de urgencia al hospital de la zona.

Las otras tres personas involucradas son dos jóvenes 16 años y Marcos Daniel González Alderete (17). Este último fue el que recibió la peor parte y terminó perdiendo la vida tras la colisión.

Según el jefe policial, González iba como acompañante en la parte delantera del rodado y por ello sufrió heridas de mayor consideración que terminaron produciendo su deceso.

Se presume que el vehículo circulaba a gran velocidad y que en algún momento perdió el control, impactando posteriormente contra la columna de la ANDE.

Si bien no se le pudo practicar la prueba de alcotest al conductor debido a su grave cuadro, no se descarta que el mismo haya estado manejando bajo los efectos del alcohol debido a que se encontraban varias latas de cerveza en el interior del automóvil, confirmó el Crio. Benítez a la 1080 AM.

Tanto Meaurio como sus otros dos acompañantes se encuentran internados y con pronóstico reservado, por lo que se aguardará su evolución durante las próximas horas.