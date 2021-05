La diputada liberal Celeste Amarilla viajó a Miami, EEUU, con su hija, para recibir ambas la vacuna contra el Covid-19, pero al retornar al país quedó varada en Panamá porque no tenía el hisopado que requiere Paraguay por protocolo.

La diputada liberal Celeste Amarilla participó este miércoles de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en forma virtual desde el aeropuerto de Panamá, donde ayer tenía previsto subir a un avión para volver a nuestro país. Según contó la legisladora, está en ese país tras volver de Miami, Estados Unidos, donde recibió la vacuna contra el coronavirus.

“Estoy en Panamá, varada, perdí el avión por un protocolo ridículo de Paraguay. Vine a vacunarme a Miami porque mi hija tiene 27 años y no va a tocarle nunca la vacuna y tiene un posgrado marcado en Italia, al que no va a poder asistir si no tiene la vacuna. (…) Cientos de paraguayos rebotan en el counter del aeropuerto. Si uno ya tiene la vacuna, ¿para qué piden el hisopado?”, expuso.

Dijo que felizmente ella tiene la posibilidad de ir a Norteamérica a inmunizarse, pero que miles de ciudadanos no la tienen. “No es mi culpa, es culpa de este Gobierno inepto, de este presidente inútil”, arremetió.

Amarilla aseguró que estuvo conversando con políticos norteamericanos intentando conseguir dosis para nuestro país. “Estuve en Washington, golpeé puertas para pedir que estemos primeros y no meternos detrás de Haití como siempre”, acotó.

Las personas que deseen ir a EEUU, necesitan la visa, el PCR negativo dentro de las 72 horas y una declaración jurada que provee cada aerolínea. Al retornar al Paraguay, por más que estén vacunados, deben necesariamente presentar otro PCR negativo y la declaración jurada.